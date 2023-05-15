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ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области второй раз за день

Происшествия
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области второй раз за день

Украинские боевики второй раз за день нанесли удар по городу Васильевка, расположенному в Запорожской области.

Сразу семь взрывов прогремело в районе местного автовокзала. В результате обстрела никто из жителей Васильевки не пострадал, сообщил представитель оперативных служб региона.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ранее сбили ракету над Донецком, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Населенные пункты Шебекинского городского округа в Белгородской области попали под массированный обстрел со стороны ВСУ, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
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