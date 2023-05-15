Политолог Керим Хас объяснил, почему итоги выборов в Турции не повлияют на отношения с РФ

Политолог также, как его турецкий коллега, сомневается, что в случае проигрыша, оппозиции удастся поднять большую волну протестов в Турции. По его мнению, время майданов прошло, поскольку государственная власть научилась противостоять цветным революциям. Об этом, по словам публициста, свидетельствуют итоги выборов в Бразилии и в других странах Латинской Америки, где не было привычных бунтов проигравших. На постсоветском пространстве тоже обходится без революций: в Грузии, несмотря на все попытки раскачать страну под предлогом, что Саакашвили умирает, майдана нет, в Молдавии, что бы там ни говорила партия «Шор», вывести людей на революцию тоже не получается. Происходит это потому, что ресурс цветных революций выработался, считает Юрий Светов.