Политолог Керим Хас объяснил, почему итоги выборов в Турции не повлияют на отношения с РФ

Политологи Евгений Сатановский и Юрий Светов рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему Реджеп Эрдоган не победил в первом туре, но победит во втором. А турецкий политолог Керим Хас объяснил, почему при любом исходе второго тура президентских выборов Турция не превратится в открытого врага РФ.
В Турции прошли президентские выборы, действующий президент Реджеп Эрдоган получил 49,76 % голосов, а его основной соперник Кемаль Кылычдаароглу — 44,49 %. Это означает, что в стране 28 мая пройдет второй тур выборов.
Политолог Керим Хас (Турция) считает, что у Реджепа Эрдогана больше шансов победить во втором туре, чем у его противника. По его словам, оппозиция, уверенная, что их лидер одержит убедительную победу в первом туре, очень деморализована, тогда как сторонники действующего президента прилагают усилия, чтобы привлечь на свою сторону голоса других кандидатов.
«Синан Оган (кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata). – Прим. ФАН) получил больше 5%. Возможно, Эрдоган ему предложит пост министра или вице-президента, и привлечет таким образом на свою сторону», — отметил Керим Хас.
Политолог сомневается, что оппозиция в случае проигрыша своего кандидата попытается устроить беспорядки в Турции. Он ожидал масштабных столкновений до первого тура, но теперь, когда многие лидеры оппозиционного лагеря «пропали с радаров», считает, что они не будут проявлять излишней активности.
«Люди сейчас критикуют оппозицию, поскольку они сказали миллион раз, что готовили альтернативную систему подсчета голосов, что у них более 500 тысяч представителей вокруг избирательных участков, но в итоге увидели, что у них нет никакой системы. Поэтому во втором туре так же будет спокойно», — заявил Керим Хас.
Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский оценивает ситуацию с выборами в Турции сходным образом. По его словам, Эрдоган все свои выборы выигрывает примерно с таким же результатом: немногим более 50%. Уверенность в том, что Эрдоган одержит победу и в этот раз, эксперту дает то обстоятельство, что действующий президент взял под контроль турецкий парламент. 322 места в 600-местном парламенте ему, отметил политолог, никто не предсказывал, а это получилось, и теперь Эрдогану не хватает всего 10 голосов до квалифицированного большинства, которое ему необходимо, чтобы полностью переписать Конституцию под ту имперскую Турцию, которую он строит.
«Ко второму туру 28 мая оппозиция успеет между собой 10 раз переругаться, потому что догнать Эрдогана, сократив разрыв, у них не получится никак. На сегодняшний момент понятно: через две недели Эрдоган будет президентом», — заявил Евгений Сатановский.
Востоковед считает, что симпатии большинства турок находятся на стороне Эрдогана, потому что предложенный им путь развития Турции имеет лучшие перспективы, чем у его оппонентов от оппозиции. Кемаль Кылычдаароглу, по его словам, нашел деньги на свою избирательную кампанию на Западе, заверяя, что Турция при нем возвратится к премьерской и парламентской республике, пойдет с американцами под Евросоюз, несмотря на нежелание турок туда входить. Эрдоган же, невзирая на то, что Запад устроил ему экономический кризис, продолжает строить государство, у которого есть свое национальное будущее, и это симпатично избирателю, отметил Евгений Сатановский.
Керим Хас, со своей стороны, считает заявления о том, что против Реджепа Эрдогана настроены западные элиты, явно преувеличенными. По его словам, Эрдоган более выгоден Западу чем его оппонент от оппозиции, поскольку, преследуя свои цели, он продолжает действовать в общем западном русле. Несмотря на видимое сопротивление, Эрдоган, отметил политолог, согласовал вступление Финляндии в НАТО, согласился на присутствие ближневосточных беженцев на территории Турции, оказывает военную помощь киевскому режиму. Уверен политолог и что в случае своего переизбрания Эрдоган согласует и вступление в НАТО Швеции.
«После выборов, если Эрдоган останется у власти, я на 100% уверен, что он одобрит процесс вступления Швеции в НАТО так же, как одобрил вопрос по Финляндии. По Украине Эрдоган в стратегическом, в военно-политическом плане на стороне Запада: он продолжает поставлять вооружение украинской стороне, у него сам зять производит беспилотники и другое вооружение», — отметил Керим Хас.
Политолог считает, что России, может быть, даже было более выгодно избрание президентом противника Эрдогана Кемаля Кылычдаароглу, потому что у него нет личной заинтересованности в торговле оружием. Кроме этого, лидер оппозиции больше обращает внимание на формальную сторону договоренностей, поэтому является более предсказуемым, отметил Керим Хас.
«С одной стороны с Эрдоганом можно находить какой-то общий язык, но с другой стороны Россия становится более зависимой от Эрдогана — не от Турции. Это немножко опасно», — пояснил он.
Политолог считает, что в случае победы Кылычдароглу, поставки вооружений киевскому режиму будут осуществляться более низкими темпами. Обвинения, которые лидер оппозиции выдвигал в адрес РФ, будто она вмешивается в выборы на стороне Эрдогана, политолог расценивает, как стремление привлечь на свою сторону националистов в период избирательной кампании. По его словам, при любом раскладе Турция не может быть антироссийской, потому что она не может сейчас позволить себе такую роскошь, как ввести какие-то санкции против России.
Политолог и публицист Юрий Светов также считает внутренние проблемы Турции более существенным фактором, чем внешний, в проходящих выборах. По его словам, то, на чем многие годы зарабатывал себе популярность Реджеп Эрдоган — активной внешней политикой, строительством великого Турана, объединением тюркоязычных стран бывшего СССР и так далее, сейчас для граждан Турции имеют меньшее значение, чем проблемы их повседневной жизни. Этим обстоятельством он объясняет успех Кемаля Кылычдаароглу, который строил свою избирательную кампанию на критике промахов действующего президента во внутренних делах Турции.
Политолог также, как его турецкий коллега, сомневается, что в случае проигрыша, оппозиции удастся поднять большую волну протестов в Турции. По его мнению, время майданов прошло, поскольку государственная власть научилась противостоять цветным революциям. Об этом, по словам публициста, свидетельствуют итоги выборов в Бразилии и в других странах Латинской Америки, где не было привычных бунтов проигравших. На постсоветском пространстве тоже обходится без революций: в Грузии, несмотря на все попытки раскачать страну под предлогом, что Саакашвили умирает, майдана нет, в Молдавии, что бы там ни говорила партия «Шор», вывести людей на революцию тоже не получается. Происходит это потому, что ресурс цветных революций выработался, считает Юрий Светов.