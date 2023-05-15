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ООН: контакты по продлению зерновой сделки продолжатся до 18 мая

Политика
ООН: контакты по продлению зерновой сделки продолжатся до 18 мая

ООН рассчитывает, что до срока завершения «зерновой сделки» состоятся новые переговоры по ее продлению. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Соглашение прекращает свое действие 18 мая. Международная организация ожидает продолжения контактов сторон черноморской зерновой инициативы на техническом уровне.

«Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся», — сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что «зерновая сделка» может быть продлена еще на 60 дней. Отмечается, что при продлении соглашения Москва рассчитывает на соблюдение своих требований, которые закреплены в стамбульском меморандуме.
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