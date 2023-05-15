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Зеленский заявил, что возвращается на Украину с новыми пакетами военной помощи

Политика
Зеленский заявил, что возвращается на Украину с новыми пакетами военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается на Украину из своего европейского турне с новыми пакетами военной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что смог скоординировать позиции с партнерами перед саммитами НАТО и G7. На всех встречах были затронуты формула мира и готовность союзников ее поддержать.

«Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового оружия для фронта, больше политической поддержки», — сказал украинский президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об открытии в стране центра по обучению управлению западными самолетами. Он поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по созданию «коалиции истребителей».
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