Актеру Станиславу Дужникову — 50 лет: режиссер Роман Светлов раскрыл лучшие качества артиста

Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, заслуженный артист России Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года. К настоящему моменту он сыграл более чем в 80 кинолентах. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Воронины» и «Каменская».
Какие профессиональные и личные качества отличают артиста от многих коллег по творческому цеху? Как работается с этим актером на съемочной площадке? Каков он в простом общении, вне кадра? На эти и другие вопросы в интервью ФАН ответил художественный руководитель «Рыжего Театра», режиссер фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» Роман Светлов.
— Не могли бы Вы поделиться впечатлениями от работы со Станиславом Дужниковым на съемках вашей искрометной комедии?
— От работы со Стасом у меня только самые приятные впечатления. Это один из немногих медийных актеров, которые никогда не опаздывают. Он всегда приезжает на съемочную площадку не то что за 15 минут, а на полчаса раньше. Бывает, что работники технических служб могут копошиться, ходить и искать съемочную локацию, а Стас уже на месте. Это большое профессиональное качество. На площадке этот актер не капризничает, что тоже важно, когда получает сложную задачу.
Он и сам активно предлагает многие идеи, готов участвовать в работе. Более того, он любит интересные задачи. У меня в фильме «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» есть эпизод с осликом. Стас должен был прокатиться на нем и не испугался этого. Катался на нем, таскал за собой, а ведь ослы упрямые. Мы отсняли много-много дублей, пока ослик смог сделать пару нужных нам движений. Стас к нему подошел, что-то на ушко нашептал, и ослик пошел и сыграл все, как нужно: артист наладил взаимоотношение с этим персонажем.
— Возможно, Вам запомнились еще какие-то случаи на съемочной площадке?
— Были чудесные моменты, когда, как это бывает, члены съемочной группы устают, и вдруг мы видели, например, на столе семь или даже десять коробок пиццы, квас, соки. Мы гадаем откуда, а это Стас купил и сделал подарок всей группе. Кстати, хочу передать ему слова благодарности, ведь в моем фильме он снимался фактически не по своим коммерческим ценам. Мы можем только предполагать, сколько стоит его работа. Я безумно ему благодарен. Он, безусловно, тянется к авторскому кино, к чему-то интересному, полнометражному. Я безумно рад, что он в нас поверил и сыграл одну из главных ролей — веселого, зажигательного аккордеониста Палыча.
— А каков Станислав Дужников вне кадра? Судя, по Вашим словам, можно предположить, что он — душа компании, верно?
— Я бы не назвал его таким. Довольно сдержан. Он общителен, готов фотографироваться, но внутренне очень собран, нацелен на работу. Мне не доводилось видеть его на каких-то больших праздниках, хотя знаю, он всегда с радостью идет кого-то поздравить, участвует в капустниках МХТ. У него есть уважение к себе и люди это нормально чувствуют. Это не снобизм, а человеческое актерское достоинство.
— Резюмируя, какие отличительные черты в характере этого артиста Вы бы хотели отметить в первую очередь?
— Он очень обаятельный и профессиональный. Есть много актеров, в том числе известных, которые ведут себя весьма непрофессионально: могут опоздать, позволить себе какие-то капризы. У Стаса этого нет. Он — пример. За ним тянутся начинающие актеры. Он неоднократно приезжал ко мне и пробовался на разные роли, хотя кастинг был на окраине Москвы. Если сценарий ему понравился, то он увлекается работой с полной отдачей и энтузиазмом. У меня самые лучшие впечатления от такого обаятельного русского артиста с большой буквы.
— Вы упомянули о его театральной жизни. Не могли бы рассказать об этом чуть подробнее?
— Я несколько раз видел его на сцене МХТ. Он чудесно играет Подколесина в спектакле по пьесе Николая Гоголя «Женитьба». Там он играет в паре с народным артистом РФ Юрием Стояновым. Я считаю, что это один из лучших Подколесиных: очень смешно, органично. Это — его роль!
— Поскольку сегодня Станислав Дужников празднует свое 50-летие, не можем не спросить, чего хотели бы пожелать артисту по случаю юбилея?
— Дорогой Стас, желаю тебе тепла, света, творческой энергии. Желаю, чтобы тебе всегда хотелось чего-то нового. Пусть у тебя не будет чувства, что ты уже всего достиг. Пусть в тебе будет это мальчишеское, студенческое желание чего-то достигать, двигаться развиваться. Безусловно, этот огонек в тебе есть. Я хочу, чтобы он оставался с тобой всегда, всю твою большую творческую жизнь. Еще раз, дорогой, спасибо за нашу совместную работу.