Актеру Станиславу Дужникову — 50 лет: режиссер Роман Светлов раскрыл лучшие качества артиста

Он и сам активно предлагает многие идеи, готов участвовать в работе. Более того, он любит интересные задачи. У меня в фильме «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» есть эпизод с осликом. Стас должен был прокатиться на нем и не испугался этого. Катался на нем, таскал за собой, а ведь ослы упрямые. Мы отсняли много-много дублей, пока ослик смог сделать пару нужных нам движений. Стас к нему подошел, что-то на ушко нашептал, и ослик пошел и сыграл все, как нужно: артист наладил взаимоотношение с этим персонажем.