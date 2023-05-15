Китай и СВО: «альянс демократий» пытается использовать растущую активность Пекина в своих интересах

При этом КНР уверенно расширяет сферу своего влияния в Евразии, в Африке и в Латинской Америке. Темпы ее экономического роста, с учетом высокой базы (первая экономика мира по величине ВВП ППС — 27,5 трлн долл. по итогам 2022 года), оставляют далеко позади США, ЕС и Японию, а все большее количество привязанных к китайской экономике проектов по всему миру, в том числе в зоне «Пояса и Пути», делает это влияние все более широким. В политическом отношении Пекин продемонстрировал свои нынешние возможности, прекратив многолетний конфликт между Королевством Саудовской Аравии и Исламской Республикой Иран, что изменило ситуацию во всем регионе Большого Ближнего Востока и в мировой нефтедобывающей отрасли, более полувека служившей опорой «глобального лидерства США».