Китай и СВО: «альянс демократий» пытается использовать растущую активность Пекина в своих интересах

Не вызывает уже никаких сомнений, что длящийся больше года конфликт на Украине носит не локальный, а глобальный характер. Поскольку в него вовлечены не только непосредственные участники, в лице «друзей» киевского режима из «альянса демократий» и России, проводящей специальную военную операцию, но и подавляющее большинство стран мира.
Начатые в феврале 2022 года боевые действия серьезно трансформировали весь международный миропорядок, показав, что однополярный Pax Americana больше не распространяется на планету в целом, а ужался до границ «альянса демократий». Особую, хотя и далеко не очевидную роль в этой трансформации играет Китайская Народная Республика, которая в оптике США и их союзников выступает вторым, после России, главным оплотом «автократии», а потому подлежит устранению из числа мировых держав, а в идеале ее вообще необходимо стереть с карты мира — и здесь цель оправдывает средства.
Однако конфронтация с Китаем — далеко не то же самое, что конфронтация с Россией, поскольку реальный экономический вес «красного дракона», устроившего у себя дома «мастерскую мира XXI века», примерно в 6-7 раз превосходит аналогичные российские показатели, обеспечивая в настоящее время более 18% мирового производства и 12% мировой торговли. Рвать отношения с таким гигантом, ничего ни от кого не получая за это взамен, — абсолютно нереалистичная и даже самоубийственная линия поведения — все равно что биться лбом о Великую Китайскую стену в надежде разрушить ее.
При этом КНР уверенно расширяет сферу своего влияния в Евразии, в Африке и в Латинской Америке. Темпы ее экономического роста, с учетом высокой базы (первая экономика мира по величине ВВП ППС — 27,5 трлн долл. по итогам 2022 года), оставляют далеко позади США, ЕС и Японию, а все большее количество привязанных к китайской экономике проектов по всему миру, в том числе в зоне «Пояса и Пути», делает это влияние все более широким. В политическом отношении Пекин продемонстрировал свои нынешние возможности, прекратив многолетний конфликт между Королевством Саудовской Аравии и Исламской Республикой Иран, что изменило ситуацию во всем регионе Большого Ближнего Востока и в мировой нефтедобывающей отрасли, более полувека служившей опорой «глобального лидерства США».
Об уровне дипломатической активности Китая позволяет судить список нынешних визитов высокопоставленных китайских представителей. Так, заместитель председателя КНР Хань Чжэн посещает Великобританию, Нидерланды и Португалию, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И — Вену, где провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном — при том, что контакты на уровнях глав государств и министров обороны китайская сторона до сих пор блокировала. Председатель Постоянного Комитета ВСНП Чжао Лэцзи через Марокко отправился в Сенегал, министр иностранных дел Цинь Ган посетит Францию, Германию и Норвегию, спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй — Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.
На этой поездке стоит остановиться подробнее. Очень похоже на то, что поддерживая миротворческие инициативы КНР относительно российско-украинского конфликта, Соединенные Штаты пытаются разыграть китайскую карту и внешнеполитическую активность Пекина в свою пользу, о чем уже заявил Генри Киссинджер, в начале 1970-х годов провернувший аналогичный трюк с Мао Цзэдуном и руководством СССР.
Теперь готовящийся отметить свое 100-летие гуру американской «челночной дипломатии» предлагает использовать, по сути, проверенный полвека назад рецепт (старую собаку не научишь новым трюкам): если КНР, руководствуясь собственными текущими интересами, будет ограничивать активность России в СВО, склоняя Москву к уступкам и «перемирию» с неонацистским киевским режимом, то это окажет негативное влияние на российско-китайский стратегический союз, и в возникшую таким образом трещину можно будет забить тайваньский клин: Россия воспримет конфликт между КНР и западным «альянсом демократий» как повод вернуть Пекину «геополитический долг» — особенно в случае ослабления или снятия США и их союзниками части антироссийских санкций.
Но пока КНР отказывается поддерживать эти санкции, активно наращивая объемы и номенклатуру торговли с нашей страной, а Россия, в свою очередь, поддерживает политику «одного Китая» и координирует интеграционные процессы на евразийском пространстве с китайскими, подобные планы выглядят не слишком-то реализуемыми — тем более, что Соединенные Штаты и весь «альянс демократий» входят в режим системного кризиса.