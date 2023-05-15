Пассажир летевшего из Дубая самолета домогался до стюардессы и был арестован

Пьяного пассажира на рейсе на рейсе Дубай — Армитсар задержали после попытки домогательства к стюардессе. Об этом сообщило издание Latestly.
По информации журналистов, между бортпроводницей и мужчиной возник конфликт. Второй выступал инициатором ссоры. В процессе он стал приставать к женщине. Она рассказала о произошедшем экипажу. Пилоты направили сообщение в конечный пункт.
После приземления в аэропорту, пассажира арестовали. Правоохранители заявили, что обвиняемый, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание по статье о нападении и оскорблении чести.
Ранее о домогательствах на борту другого следовавшего из Дубая самолета сообщила россиянка. Против ее сына совершили противоправные действия.