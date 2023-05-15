В Анталье на судостроительной верфи произошел пожар

Сильный пожар начался на судостроительной верфи в Анталье. Об этом сообщают местные СМИ.
К тушению возгорания в турецком курортном городе привлечены вертолеты спасательной службы. О пострадавших сведений не поступало.
Над местом пожара поднимается столб, который виден в других частях города. Информации о площади пожара не поступало.
Ранее пожар вспыхнул в здании магазина «Перекресток», расположенном в московском районе Южное Бутово. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона.