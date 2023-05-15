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В Анталье на судостроительной верфи произошел пожар

Происшествия
В Анталье на судостроительной верфи произошел пожар

Сильный пожар начался на судостроительной верфи в Анталье. Об этом сообщают местные СМИ.

К тушению возгорания в турецком курортном городе привлечены вертолеты спасательной службы. О пострадавших сведений не поступало.

Над местом пожара поднимается столб, который виден в других частях города. Информации о площади пожара не поступало.

Ранее пожар вспыхнул в здании магазина «Перекресток», расположенном в московском районе Южное Бутово. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона.
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