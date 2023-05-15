В Малайзии дайвинг-инструктора арестовали после домогательств под водой

В Малайзии 24-летняя туристка обвинила инструктора по дайвингу в домогательствах под водой. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, 5 мая туристка из Китая погружалась вместе с наставником в море у побережья города Семпорны в штате Сабах. Инструктор поцеловал девушку, несмотря на то, что та была против.
Пострадавшая написала жалобу в полицию перед отъездом на родину. Обвиняемого арестовали спустя два дня после инцидента. Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса страны о применение силы в целях оскорбления целомудрия женщины. Задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для следственных мероприятий и допроса.
Ситуация вызвала бурные обсуждения в сети, были опубликованы переписки и фотография, как девушку злоумышленник целует под водой.
Министр туризма штата Сабах Кристина Лью заявила, что данный факт негативно повлияет на государство как место для отдыха жителей других стран. Она потребовала у туроператоров более внимательно подбирать персонал и сделать все возможное, чтобы такие ситуации не повторялись.
Ранее пассажир самолета, следующего из Дубая в Москву, домогался ребенка во время полета.