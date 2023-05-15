В Малайзии дайвинг-инструктора арестовали после домогательств под водой

Пострадавшая написала жалобу в полицию перед отъездом на родину. Обвиняемого арестовали спустя два дня после инцидента. Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса страны о применение силы в целях оскорбления целомудрия женщины. Задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для следственных мероприятий и допроса.