Онколог Нина Зубова перечислила тревожные симптомы рака почек

Рак почек — очень коварный недуг, предупредила врач-хирург Нина Зубова. По словам специалиста, первые симптомы заболевания проявляются лишь на третьей или четвертой стадиях, однако выявить его можно, зная первые «тревожные звоночки».
Среди ранних признаков рака почек специалист выделила боль в пояснице, усталость и повышенную температуру. Затем в моче появляется кровь, дискомфорт в спине становится все сильнее, а утомляемость обретает хронический характер. Из-за распространения метастазов возникают одышка и кровохарканье, боли в голове и по всему телу.
«Основной и наиболее эффективный метод лечения такого вида рака — хирургический», — цитирует Зубову издание «Газета.Ru».
Чрезмерная сухость и зуд на коже тоже являются видимыми симптомами патологии почек, ранее предупредила нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.