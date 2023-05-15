Онколог Нина Зубова перечислила тревожные симптомы рака почек

Среди ранних признаков рака почек специалист выделила боль в пояснице, усталость и повышенную температуру. Затем в моче появляется кровь, дискомфорт в спине становится все сильнее, а утомляемость обретает хронический характер. Из-за распространения метастазов возникают одышка и кровохарканье, боли в голове и по всему телу.