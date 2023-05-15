Торговый центр загорелся в Красноярском крае

Огонь охватил торговый центр «Июнь» на улице Дзержинского в поселке Нижняя Пойма Красноярского края. Возгорание происходит на площади 1200 квадратных метров.
Информации по пострадавших не поступало. Согласно видео, сильное пламя полыхает на всей крыше здания. Рядом стоят пожарные машины.
Пользователи соцсетей сообщают, что огнем охвачен весь второй этаж. По словам продавцов, товар спасти им не удалось. Возгорание началось с крыши после того, как ТЦ закрылся.
Ранее в Сети появились первые кадры пожара после взрыва в здании «Перекрестка» в Бутово.