Пашинян заявил о стремлении Армении сотрудничать с Россией без нарушения санкций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил чешскому журналу Respekt, что Ереван стремится сотрудничать с Россией, не нарушая санкции, информирует «Арменпресс».
Пашинян заявил, что Армения всегда идет навстречу России. По его словам, армянская сторона в экономических отношениях не хочет навредить ни себе, ни Москве. Он уточнил, что данная позиция всегда была открытой.
Логистические маршруты становятся проблемными из-за ситуации с Украиной. Большинство поставляемых товаров в Россию попадали напрямую, а в нынешних условиях приходится осуществлять транспортировку через Армению, Казахстан и другие страны, отметил министр.
Ранее РИАМО сообщал, что Пашинян планировал прилететь в Москву для деловой встречи с президентом России Владимиром Путиным.