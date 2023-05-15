«Заноза размером с осиновый кол»: военный эксперт Дандыкин о страхе США перед атомным подводным флотом России

Почему в США боятся российского подводного флота, и могут ли Штаты нагнать отставание в обозримые сроки рассказал ФАН военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В американском издании Newsweek появился материал, где утверждается, что реальная угроза, которую российские вооруженные силы представляют для НАТО, скрывается в более развитом военном подводном флоте РФ. Основная часть российских инвестиций в морское дело была направлена именно на высокотехнологичный подводный флот.
«В конце 80-х, 90-е, “нулевые” годы — когда погиб «Курск» (атомная подводная лодка ВМФ РФ. — Прим. ФАН), там махнули рукой на наш военно-морской флот, в частности, на главную составляющую — подводные ядерные силы, на многоцелевые лодки в том числе. А в это время, несмотря на тяжелейшие финансовые условия, я считаю, героически работали и КБ “Рубин”, и КБ “Малахит” в Санкт-Петербурге. Даже в 90-t годы, несмотря на то, что зарплаты не платили, мизер получали, люди все равно работали над субмаринами 4 поколения. Cейчас это “Борей-А”, “Ясень-М”, который уже служит и на Тихом океане в Вилючинске и на севере. Эти разработки на стадии проектирования велись, конечно, еще в советское время», — рассказал Василий Дандыкин о причинах нынешнего успеха подводного военно-морского флота России.
Потом американцы где-то в развитии многоцелевых лодок ушли вперед, продолжил он. Но сейчас по многоцелевым лодкам мы объективно их догнали, а в кое-каких моментах и перегнали: по части вооружения, по части шумности (а это была наша уязвимая пята в советское время). Мы, в общем-то, достигли их уровня, считает военный эксперт.
«А вот что касается стратегических подводных лодок, это первый корпус, известный, как “Юрий Долгорукий” — он создавался c участием Москвы в финансировании. Ну а затем “Борей-А” — составляет уже, можно сказать, основу наших ядерных сил: это единственный в мире атомный ракетоносец 4 поколения. Американцы только, по-моему, в этом году или в следующем собираются закладывать такую субмарину на смену “Огайо”, который еще был соперником наших лодок — 667БДРМ “Дельфин”и 941 проекта “Акула”. С учетом всей мощи США, их первая подлодка должна выйти в поход лишь в начале 2030-х годов. Так что по части технологической это 4 поколение, да и по части других параметров мы объективно вышли вперед», — продолжил свой рассказ капитан первого ранга запаса.
А сейчас мы вышли на то, что каждый год получаем по атомному подводному ракетному крейсеру, делится информацией Дандыкин. В частности, на подходе «Генералиссимус Суворов», он пойдет на Тихий океан в Вилючинск, дальше будет заложен и «Князь Пожарский», и “Григорий Потемкин”, и, конечно, “Дмитрий Донской” — лодки на смену, уходящему 941 проекту. Северный флот и Тихоокеанский флот получат по соединению этих современных подводных лодок. И судя по всему, именно это сейчас и беспокоит американцев, полагает эксперт.
«Как, впрочем, и многоцелевые лодки: АПЛ специального назначения “Белгород”, который сейчас получил на вооружение ядерный подводный дрон “Посейдон” с уникальными характеристиками по глубине погружения, по скорости, а значит, по неуязвимости, и с очень мощной боевой частью. Его прозвали “оружием судного дня”. А на подходе уже вторая чисто для этих дронов подводная лодка “Хабаровск” — это вообще уникальная субмарина, практически ни в одном ядерном флоте мира такого оружия нет и в принципе, на мой взгляд, не предвидится», — отметил Василий Дандыкин.
А таковых на сегодня, кроме России и США, еще Китай, Франция, Великобритания, стремится Индия, перечисляет в заключение собеседник ФАН:
«И для американцев это такая большая-большая заноза, больше похожая на осиновый кол».
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о страхе США перед российским ядерным оружием.