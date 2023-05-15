«Заноза размером с осиновый кол»: военный эксперт Дандыкин о страхе США перед атомным подводным флотом России

А сейчас мы вышли на то, что каждый год получаем по атомному подводному ракетному крейсеру, делится информацией Дандыкин. В частности, на подходе «Генералиссимус Суворов», он пойдет на Тихий океан в Вилючинск, дальше будет заложен и «Князь Пожарский», и “Григорий Потемкин”, и, конечно, “Дмитрий Донской” — лодки на смену, уходящему 941 проекту. Северный флот и Тихоокеанский флот получат по соединению этих современных подводных лодок. И судя по всему, именно это сейчас и беспокоит американцев, полагает эксперт.