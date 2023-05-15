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Представитель МИД Захарова призвала Столтенберга не «создавать» угроз, которые он не хочет повторять

Политика
Представитель МИД Захарова призвала Столтенберга не «создавать» угроз, которые он не хочет повторять

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новое заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Украине. В своем Telegram-канале она напомнила его слова о конфликте.

По мнению представителя Альянса, неизвестно, чем закончится сложившаяся на этой территории ситуация. Главная задача состоит в том, чтобы не повторить «подобную историю».

Захарова напомнила Столтенбергу об участии его организации в происходящем и заявила, что Североатлантическому альянсу не стоит создавать конфликты. В таком случае «подобная история» точно не повторится.

«НАТО не хочет повторения подобных историй – так не надо их создавать», – коротко высказалась Захарова.

Ранее она указывала на пробелы в образовании западных элит. По мнению дипломата, об этом говорит недавнее выкрикивание канцлером Германии Олафом Шольцем лозунга «Слава Украине».
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