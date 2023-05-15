Представитель МИД Захарова призвала Столтенберга не «создавать» угроз, которые он не хочет повторять

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новое заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Украине. В своем Telegram-канале она напомнила его слова о конфликте.
По мнению представителя Альянса, неизвестно, чем закончится сложившаяся на этой территории ситуация. Главная задача состоит в том, чтобы не повторить «подобную историю».
Захарова напомнила Столтенбергу об участии его организации в происходящем и заявила, что Североатлантическому альянсу не стоит создавать конфликты. В таком случае «подобная история» точно не повторится.
«НАТО не хочет повторения подобных историй – так не надо их создавать», – коротко высказалась Захарова.
Ранее она указывала на пробелы в образовании западных элит. По мнению дипломата, об этом говорит недавнее выкрикивание канцлером Германии Олафом Шольцем лозунга «Слава Украине».