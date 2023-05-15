Зрители осудили победу Швеции на Евровидении и связали ее с 50-летием победы ABBA

Зрители раскритиковали победу представительницы Швеции Loreen на Евровидении 2023 года и связали ее с 50-летием победы на конкурсе шведской группы ABBA в следующем году, пишет The Daily Mail.
Издание отмечает, что организаторов конкурса «Евровидение» подозревают во вмешательстве в финальное голосование, так как победа Швеции означает проведение мероприятия в стране в следующем году.
Поклонники в интернете пишут о странном совпадении проведения Евровидения-2024 в Швеции и 50-летнего юбилея победы группы ABBA в конкурсе 1974 года.
О победе Loreen в финале музыкального конкурса стало известно ночью 14 мая. РИАМО сообщил, что певица по итоговым подсчетам в сумме набрала 583 балла.