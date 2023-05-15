Бундесвер заключил контракт на производство 50 боевых машин пехоты Puma

Бундесвер заключил контракт с оборонными концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann на производство 50 боевых машин пехоты Puma. Об этом сообщил представитель Rheinmetall.
Сумма контракта, который планируется завершить в 2027 году, составила 1,087 миллиарда евро. Помимо производства самих боевых машин, компании должны подготовить запасные комплектующие и специальные инструменты.
«Два ведущих производителя военной техники, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, получили заказ на производство еще 50 боевых машин пехоты Puma», — сообщили в Rheinmetall.
Ранее концерн Rheinmetall подписал соглашение по строительству на территории Украины завода по производству немецкой военной техники. Предполагается, что на нем будут строиться немецкие танки и осуществляться их ремонт.