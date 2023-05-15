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Небензя: внешний долг Украины к концу года превысит 100% ВВП

Экономика
Небензя: внешний долг Украины к концу года превысит 100% ВВП

Внешний долг Украины, в результате помощи Запада, уже составляет более 89 процентов ВВП страны, а к концу текущего года может превысить 100 процентов. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат указал, что выделяемые Украине средства вгоняют страну в долговую яму. Он напомнил, что любая предоставляемая помощь имеет свою цену.

«Внешний долг в 2022 году вырос до рекордных $132 млрд или 89% ВВП. По прогнозам, в конце года текущего он превысит 100%», — заявил Небензя.

Дипломат обратил внимание, что распределением поступающих на Украину средств будет заниматься финансовая компания из США Black Rock. Он уверен, что под эгидой помощи в восстановлении страны, происходит передача суверенитета под внешнее управление.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл цель визитов президента страны Владимира Зеленского в европейские страны. По его словам, там он собирает оружие для контрнаступления ВСУ.
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