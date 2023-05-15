Гоша Куценко призвал актеров отказаться от накладок в постельных сценах

Интимные сцены в кинематографе всегда должны выглядеть натурально. Об этом заявил актер Гоша Куценко. Он выступил против того, чтобы имитировать процесс.
В беседе с ведущей шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» он подчеркнул, что во время пикантных сцен нельзя играть в полсилы. По мнению артиста, в этот момент между людьми возникает химия, в которой нет места похоти. Поэтому исполнители ролей должны быть голыми.
«Я всегда так говорил актрисам: "Что ты лепишь крестики себе вот сюда вот? Что ты подкладываешь там прокладки куда-то? Давай, вперед!"», – поделился Куценко подробностями съемочного процесса.
Он также подчеркнул недопустимость притворства в сценах поцелуев. Артист уверен, что неестественные отношения между героями видно всегда.
Ранее Куценко рассказал, почему не смог сыграть в одном фильме со своим американским коллегой Бредом Питтом. По заявлению самой звезды, перед ним встала непреодолимая проблема.