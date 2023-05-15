Гоша Куценко призвал актеров отказаться от накладок в постельных сценах

В беседе с ведущей шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» он подчеркнул, что во время пикантных сцен нельзя играть в полсилы. По мнению артиста, в этот момент между людьми возникает химия, в которой нет места похоти. Поэтому исполнители ролей должны быть голыми.