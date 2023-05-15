Певица Наташа Королева призналась, что Валентин Юдашкин часто отказывался шить ей наряды

Российская эстрадная певица Наташа Королева рассказала в программе «Сегодня вечером», по какой причине модельер Валентин Юдашкин часто отказывался шить для нее наряды.
Артистка поведала, что кутюрье считал ее народной певицей, поэтому, по его мнению, ей стоит придерживаться другого стиля. Он работал с певицей в виде исключения.
«Королева, ты мной сильно не увлекайся, дозируй. Ты девчонка с нашего двора», — цитирует Валентина Абрамовича певица.
Королева добавила, что приходила в гости к именитому дизайнеру на чашечку кофе. Она прислушивалась к советам Юдашкина и была в восторге от его вкуса.
Ранее Анита Цой поделилась воспоминаниями о сотрудничестве и дружбе с модельером Валентином Юдашкиным, который скончался после длительной болезни 2 мая этого года.