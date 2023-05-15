В Минобороны Британии заявили о недопустимости принуждения Украины идти на уступки ради мира

Лондон не позволит другим странам Запада давить на Киев и принуждать Украину к миру ценой каких-либо уступок, заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.
Чиновник подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки украинской экономики и обороны. Также политик призвал продолжить оказывать санкционное давление на Россию.
«Украинцев не должны принуждать к уступкам, чтобы гарантировать, что Украина находится в наилучшей позиции для переговоров», — цитирует Уолесса ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о создании центров для подготовки украинских летчиков к управлению западными истребителями.