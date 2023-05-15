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В Минобороны Британии заявили о недопустимости принуждения Украины идти на уступки ради мира

Политика
В Минобороны Британии заявили о недопустимости принуждения Украины идти на уступки ради мира

Лондон не позволит другим странам Запада давить на Киев и принуждать Украину к миру ценой каких-либо уступок, заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Чиновник подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки украинской экономики и обороны. Также политик призвал продолжить оказывать санкционное давление на Россию.

«Украинцев не должны принуждать к уступкам, чтобы гарантировать, что Украина находится в наилучшей позиции для переговоров», — цитирует Уолесса ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о создании центров для подготовки украинских летчиков к управлению западными истребителями.
великобритания Бен Уоллес Украина
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