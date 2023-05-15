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Мужу блогера Блиновской запретили пользоваться интернетом и связью в качестве меры пресечения

Общество

В Пресненском суде Москвы избрали меру пресечения мужу блогера Елены Блиновской, бизнесмену Алексею Блиновскому, который подозревается в соучастии в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Речь идет о запрете на определенные действия, сообщили ФАН в пресс-службе судебного органа.

Предпринимателю запретили общаться с участниками уголовного судопроизводства и их защитниками за исключением его супруги, которая находится под домашним арестом в рамках дела по статье о неуплате налогов в особо крупном размере.

Кроме того, Блиновскому не разрешается пользоваться интернетом и сотовой связью, если речь не идет о вызове скорой медицинской помощи, полиции, спасателей в случае чрезвычайной ситуации, а также общении со следователем.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение супругу блогера Елены Блиновской.
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