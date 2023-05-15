Американцы заявили, что 50 лет назад жизнь в США была лучше

Несмотря на это, большинство американцев согласны вернуться в это время, поскольку жизнь в нынешних Соединенных Штатах видится им еще более ужасной. Хронические сложности в экономике, массовая миграция, высокий уровень преступности — все эти проблемы прочно обосновались в топе рейтинга вопросов, которые сильнее всего волнуют жителей страны. Если же сюда добавить раскол общества по поводу абортов, права на владение оружием и гендерной политики, то становится понятно, почему у граждан США растет ностальгия, даже если она касается одного из самых трудных для страны периодов.