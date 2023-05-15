Американцы заявили, что 50 лет назад жизнь в США была лучше

Вашингтон, 15 мая. Большинство американцев считают, что жизнь в США стала хуже, чем была 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Pew Research.
Согласно опубликованным результатам опроса, 58% респондентов, отвечая на вопрос «жизнь в Америке сегодня лучше, хуже или примерно такая же, какой она была 50 лет назад для людей вашей социальной группы?», сказали, что в современных США жить хуже. При этом авторы исследования подчеркивают, что данный вариант ответа встречался на 15% чаще, чем при аналогичном опросе, проведенном в июле 2021 года.
Лишь 23% опрошенных уверены, что жить стало лучше. Еще каждый пятый считает, что жизнь осталась примерно такой же, как и раньше.
Здесь необходимо отдельно отметить, что в 1973 году США и другие государства Запада столкнулись с острым экономическим и социальным кризисом, который был вызван резким сокращением поставок ближневосточной нефти из-за арабо-израильского конфликта. В результате введенного эмбарго цены на нефть за короткий срок выросли в несколько раз, что привело к росту цен на большинство товаров.
Повышение стоимости топлива сильно ударило по американскому автопрому, в котором прошли массовые сокращения персонала, оставившие без работы десятки тысяч человек. Автомобильная столица США Детройт не смог оправиться от последствий кризиса — город постепенно пришел в упадок.
Несмотря на это, большинство американцев согласны вернуться в это время, поскольку жизнь в нынешних Соединенных Штатах видится им еще более ужасной. Хронические сложности в экономике, массовая миграция, высокий уровень преступности — все эти проблемы прочно обосновались в топе рейтинга вопросов, которые сильнее всего волнуют жителей страны. Если же сюда добавить раскол общества по поводу абортов, права на владение оружием и гендерной политики, то становится понятно, почему у граждан США растет ностальгия, даже если она касается одного из самых трудных для страны периодов.