Эрдоган — Кылычдароглу: политолог Киреев рассмотрел сценарии развития отношений РФ и Турции после выборов

Результаты выборов в Турции заставляют думать, что южный сосед РФ является полем борьбы разнородных внутренних и внешних сил. При этом проследить логику действий основных групп влияния и альянсы между ними не так просто, главным образом потому что все эти альянсы и политические платформы носят крайне ситуативный характер, зависят от быстроменяющейся конъюнктуры и внешних обстоятельств. Такое мнение выразил политолог Владимир Киреев. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт рассмотрел возможные сценарии развития отношений между Россией и Турцией при победе в президентских выборах каждого из кандидатов.