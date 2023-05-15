Эрдоган — Кылычдароглу: политолог Киреев рассмотрел сценарии развития отношений РФ и Турции после выборов

Результаты выборов в Турции заставляют думать, что южный сосед РФ является полем борьбы разнородных внутренних и внешних сил. При этом проследить логику действий основных групп влияния и альянсы между ними не так просто, главным образом потому что все эти альянсы и политические платформы носят крайне ситуативный характер, зависят от быстроменяющейся конъюнктуры и внешних обстоятельств. Такое мнение выразил политолог Владимир Киреев. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт рассмотрел возможные сценарии развития отношений между Россией и Турцией при победе в президентских выборах каждого из кандидатов.
Мнения разделились
Запрос со стороны граждан разделен главным образом между двумя позициями, считает Киреев, — на самостоятельную, независимую политику от Запада (США), который очень многих в мире раздражает, это же происходит и в Турции. Противоположный запрос заключается в следовании западным трендам, курс на евроинтергацию, демократические институты и стандарты светского общества.
«Достаточно полно эти потребности были отображены в программах ныне действующего президента Реджеп Тайип Эрдогана и Партии справедливости и развития, а также оппозиционного альянса, лицом которого стал политик Кемаль Кылычдароглу. При этом обе данные общественные группы достаточно принципиально придерживаются своих взглядов и антагонистично настроены к противоборствующей позиции», — отмечает аналитик.
Направление политики
Политический курс нынешнего турецкого лидера в принципе понятен, два десятилетия у власти дали возможность его изучить. По мнению политолога Киреева, назвать дружественной по отношению к России политику Эрдогана можно только в очень больших кавычках.
«Современная Турция ведет агрессивную информационную кампанию на территории бывшего СССР, в том числе в ряде регионов самой Российской Федерации. Анкара поставляет оружие на Украину, но в то же самое время дает возможность проводить параллельный импорт и не подключается к санкциям, во всяком случае в полном объеме против нашей страны», — отметил эксперт.
Что касается Кемаля Кылычдароглу, в прошлом он многократно предлагал сделать отношения между Москвой и Анкарой более предсказуемыми и партнерскими. Однако за несколько дней до выборов политик делает антироссийское заявление. Владимир Киреев предполагает, вероятно, это произошло из желания оправдать возложенную на него задачу «тарана» против ставшего неугодным Вашингтону Эрдогана.
«Никакой логики собственно для внутриэлектроральной ситуации данное заявление не имело. Оно было чисто технологическим и предназначалось для того, чтобы в последующем объявить выборы сфальсифицированными Россией и объявить новую волну информационной атаки против Москвы, заодно создав идеологию для будущего майдана после второго этапа выборов», — отметил специалист.
Кроме того, Киреев обратил внимание, что о вероятности данного сценария говорят почти все в Турции. А ведь сложно не верить людям, которые знают ситуацию изнутри.
Главный вопрос
Политолог Киреев не исключает, что развитие событий по указанному выше сценарию может сулить России массу рисков. Однако, обратил внимание эксперт, обострение ситуации обнажит реальные политические расклады и заставит политические силы более резко проявить свои взгляды и намерения в направлении главного вопроса всей электоральной компании — отношений с Западом.
«Все остальные вопросы: уровень экономического развития, коррупция, выселение мигрантов на родину — все носит более подчиненный характер по отношению к главному вопросу — отношения с Западом. Если данный сценарий будет реализован, то Эрдоган будет вынужден занять более лояльную по отношению к России позицию, а Кылычдароглу вне зависимости от его намерений и мотивации превратится в инструмент антироссийской политики», — добавил специалист.
Однако отмечает политолог, при любом исходе борьбы Россия не получит в Турции власть с совершенно прозрачными взглядами и мотивацией.
«Эрдоган в любом случае не станет последовательным партнером России, к чему движутся, например, отношения с Ираном или Бразилией и рядом других стран. Также маловероятно и то, что Турция превратится совсем уж в аналог Польши, которая в ущерб собственным экономическим интересам взяла на себя миссию главного антагониста России в Восточной Европе. Что бы получить в лице Турции надежного партнера, необходимо проделать большую работу и вероятно для этого понадобиться не один год», — считает Владимир Киреев.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал проходящие в Турции выборы главы государства, отметив ряд проблем в стране.