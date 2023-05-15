Тыл, поддержка и много проблем: в мире празднуют Международный день семей

К сожалению, далеко не каждый ребенок имеет любящую и заботливую семью. Для детей, живущих в детских домах, тем не менее важна поддержка и опора значимого взрослого. Для этого благотворительные фонды давно запустили спасительную программу наставничества. Об этом и о том, кто может попробовать себя в роли наставника, ФАН рассказал в следующем материале.