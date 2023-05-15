Тыл, поддержка и много проблем: в мире празднуют Международный день семей

15 мая празднуется Международный день семей. О том, чему посвящен праздник, чем ценна семья и с какими трудностями она может столкнуться — в материале ФАН.
Этот праздник призван напомнить людям о том, как важна малая социальная группа семьи для каждого. Он прославляет семейные традиции, напоминает о ценности самого явления этого социального института. Но, вместе с тем, праздник ежегодно затрагивает самые разные проблемы семьи.
Что говорит история?
История гласит, что этот день начали отмечать 15 мая 1994 года. Его установление было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН и было призвано обратить внимание на сложности, с которыми сталкиваются многие семьи мира.
Мировое сообщество по сей день призывает помнить о подобных явлениях, а в далеком 1993 году даже разработало интересную программу, которая каждый год освещает новые проблемы семей.
Так, генеральный секретарь ООН 15 мая ежегодно публикует новое послание по заранее выбранной теме, которая меняется каждый год. Например, в 2005 году фокус внимания останавливался на детях, которые заботятся о больных родителях, а также на проблемах семей с ВИЧ-инфицированными, а в 2021 году праздник прошел под девизом темы «Семьи и новые технологии».
В течение тех лет, что существует Международный день семей, эксперты успели осветить и такие темы как инвалидность, партнерство, здоровый образ жизни, нищета, смерть, миграция и многое другое.
Некоторые из них и вовсе были интегрированы с прочими мировыми проблемами. Иные звучали так: «Семьи и действия по борьбе с изменением климата», «Мужчины ответственны? Гендерное равноправие и права детей в современных семьях», «Семьи — первые жертвы нищеты и бездомности».
Семейный тыл как залог успешного и гармоничного развития человека
Несмотря на трудности и вышеперечисленные аспекты, все же важно помнить, что семья — это не только про проблемы. Это, в первую очередь, убежище, которое защищает человека, делая его неуязвимым. Семьи создавались с самых древних времен: люди объединялись, чтобы заботиться друг о друге, чтобы было ради чего жить.
Эта ячейка общества удерживала человечество «на плаву» на всех этапах его развития. Но то же можно сказать и о роли семьи в жизни отдельной личности. Семья действительно важна для выживания человека. Этот тезис из года в год подтверждают самые именитые психологи и специалисты в смежных науках.
Например, согласно знаменитой пирамиде Маслоу, потребность человека в семье стоит на довольно низком уровне: она идет третьей после физиологических потребностей (еды, воды, сна) и потребности в безопасности (отсутствие болезней, крыша над головой), и характеризуется как «потребность в причастности».
Если у человека нет значимой группы близких людей, очень высока вероятность, что развиваться «выше» он просто не сможет, как не смог бы думать ни о чем другом, если бы был очень голоден.
Эксперт в области психологии Людмила Суздальцева даже отмечает, что семья действительно определяет силы человека быть успешным в «большой жизни». Психолог убеждена: если внутри семьи все хорошо, все в порядке с общением, с чувствами и их проявлением — тогда у человека будут силы заниматься работой.
«Важно, чтобы в семье было хорошо. Чтобы мы любили, нас любили. Чтобы был этот «тыл»: спокойствие, любовь, свобода, безопасность, нежность, тепло, принятие… И тогда у меня есть силы на то, чтобы быть на работе, чтобы что-то делать во внешнем мире», — рассказала психолог.
К сожалению, далеко не каждый ребенок имеет любящую и заботливую семью. Для детей, живущих в детских домах, тем не менее важна поддержка и опора значимого взрослого. Для этого благотворительные фонды давно запустили спасительную программу наставничества. Об этом и о том, кто может попробовать себя в роли наставника, ФАН рассказал в следующем материале.