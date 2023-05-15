Пережившую аварию собаку из Ставрополья приютила жительница Москвы

Каштан — энергичная и жизнерадостная собака с повязкой на передней лапке. Это последнее напоминание о тяжелой травме, которую он получил полтора года назад в Кабардино-Балкарии. Тогда собака попала под машину и нуждалась в нескольких операциях. Пса спасла неравнодушная женщина, которая выходила Каштана и организовала для него лечение и реабилитацию.