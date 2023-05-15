Пережившую аварию собаку из Ставрополья приютила жительница Москвы

Пес Каштан начал новую жизнь в столице, пройдя реабилитацию после тяжелой травмы. В 2021 году он попал в аварию, при этом его передние лапы оказались серьезно повреждены. После долгого восстановления пес обрел новый дом. Его приютила неравнодушная москвичка.
Каштан — энергичная и жизнерадостная собака с повязкой на передней лапке. Это последнее напоминание о тяжелой травме, которую он получил полтора года назад в Кабардино-Балкарии. Тогда собака попала под машину и нуждалась в нескольких операциях. Пса спасла неравнодушная женщина, которая выходила Каштана и организовала для него лечение и реабилитацию.
«Когда я его забирала, женщина, которая была его куратором, рассказала, что ему переломало две лапки. Провели несколько операций и полностью собрали. На данный момент он не нуждается в медицинском уходе, чтобы что-то оперировать. Но мы наблюдаемся у врача, пока все хорошо», — рассказала новая хозяйка Каштана Анастасия Матвеева.
Анастасия познакомилась с будущим питомцем на московской выставке животных и полюбила его с первого взгляда. В тот же день она приняла решение забрать его и окружить заботой.
«Он активен, здоров, любопытен, как любой собачий ребенок. Единственное, нужно поддерживать образ его жизни: никаких активных игр, никаких сильных физических нагрузок. Но это достаточно тяжело, потому что Каштанчик — очень игривая собака, он любопытный, ему все интересно, он любит бегать, прыгать», — отметила девушка.
Анастасия призналась, что сейчас не представляет свою жизнь без Каштана и воспринимает его появление как подарок судьбы.