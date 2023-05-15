В Таиланде мать вернули в семью после 30 лет поисков

Младшая дочь пропавшей, Кеньярат Родкратук, все годы старалась разыскать мать. Однажды она увидела ее на фото в новости о храме в провинции Прачинбури. Бывший настоятель рассказал, что обнаружил Думсаманг в 2005 году недалеко от храма. С тех пор женщина жила в буддийской обители и ни с кем не разговаривала, рассказал монах.