В Таиланде мать вернули в семью после 30 лет поисков

Жительница Таиланда, 86-летняя Пуан Думсаманг, воссоединилась с детьми спустя 30 лет после своей пропажи, пишет издание The Thaiger.
Сестра женщины рассказала журналистам, что в день пропажи она была в подавленном настроении. Причина исчезновения пока неизвестна, сообщили авторы статьи.
Младшая дочь пропавшей, Кеньярат Родкратук, все годы старалась разыскать мать. Однажды она увидела ее на фото в новости о храме в провинции Прачинбури. Бывший настоятель рассказал, что обнаружил Думсаманг в 2005 году недалеко от храма. С тех пор женщина жила в буддийской обители и ни с кем не разговаривала, рассказал монах.
Пожилая женщина вспомнила детей, когда они все вместе приехали за ней с документами, подтверждающими родство. Авторы издания отметили, что для этого Думсаманг потребовалось почти 20 минут.
Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили тело девушки, пропавшей в декабре прошлого года.