В пресс-службе писателя Захара Прилепина сообщили о его состоянии

Состояние здоровья Захара Прилепина оценивают как стабильное, заявили в пресс-службе писателя.
Сообщается, что нижегородские специалисты продолжают консультироваться с коллегами из научно-исследовательских медцентров федерального уровня о дальнейшем плане лечения.
Сам писатель проходит курс лечебных мероприятий, который предусмотрен при подобных травмах.
По предписанию медиков публицист будет оставаться в палате интенсивной терапии до момента принятия решения о дальнейшей стратегии реабилитации.
Ранее Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью ФАН после попытки покушения.