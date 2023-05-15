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В пресс-службе писателя Захара Прилепина сообщили о его состоянии

Общество
В пресс-службе писателя Захара Прилепина сообщили о его состоянии

Состояние здоровья Захара Прилепина оценивают как стабильное, заявили в пресс-службе писателя.

Сообщается, что нижегородские специалисты продолжают консультироваться с коллегами из научно-исследовательских медцентров федерального уровня о дальнейшем плане лечения.

Сам писатель проходит курс лечебных мероприятий, который предусмотрен при подобных травмах.

По предписанию медиков публицист будет оставаться в палате интенсивной терапии до момента принятия решения о дальнейшей стратегии реабилитации.

Ранее Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью ФАН после попытки покушения.
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