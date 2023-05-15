Актер Данила Козловский ушел в отпуск до конца 2023 года

Актер Данила Козловский отменил все планы по профессиональной деятельности до конца 2023 года, подчеркнув, что уходит в отпуск. Об этом он заявил в своих социальных сетях.
Артист не назвал конкретных причин происходящего, объяснив все «личными обстоятельствами». Козловский также сообщил об отмене майских спектаклей в Театре Европы. Соответствующая информация появилась и на сайте организации. Там имя актера фигурировало в таких постановках как «Гамлет» и «Коварство и любовь».
Премьера первого уже переносилась. Изначально она должна была состояться 20 и 21 апреля. Позже ее сдвинули на 21 и 22 мая.
Ранее сообщалось, что между артистом и главой ФПБК Виталием Бородиным вспыхнул конфликт. Последний призывал проверить Козловского. Сам актер подал иск в отношении деятеля.