Актер Данила Козловский ушел в отпуск до конца 2023 года

Артист не назвал конкретных причин происходящего, объяснив все «личными обстоятельствами». Козловский также сообщил об отмене майских спектаклей в Театре Европы. Соответствующая информация появилась и на сайте организации. Там имя актера фигурировало в таких постановках как «Гамлет» и «Коварство и любовь».