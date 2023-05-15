Российский теннисист Медведев пробился в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Россиянин Даниил Медведев, обыграв испанского представителя Бернабе Сапата-Миральеса, пробился в четвертый этап турнирной серии «Мастерс» в Риме.
Игра продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:3. В следующем этапе Медведев будет противостоять победителю матча между немцем Александром Зверевым и американцем Джеффри Вулфом за выход в четвертьфинал.
Чемпионат серии «Мастерс» проходит в итальянском Риме. Общий призовой фонд турнира превышает сумму в 7,7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в том же турнире российский теннисист Андрей Рублев наряду с Медведевым смог выйти четвертый круг.