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Российский теннисист Медведев пробился в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Спорт
Российский теннисист Медведев пробился в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Россиянин Даниил Медведев, обыграв испанского представителя Бернабе Сапата-Миральеса, пробился в четвертый этап турнирной серии «Мастерс» в Риме.

Игра продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:3. В следующем этапе Медведев будет противостоять победителю матча между немцем Александром Зверевым и американцем Джеффри Вулфом за выход в четвертьфинал.

Чемпионат серии «Мастерс» проходит в итальянском Риме. Общий призовой фонд турнира превышает сумму в 7,7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в том же турнире российский теннисист Андрей Рублев наряду с Медведевым смог выйти четвертый круг.
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