Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и других областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные украинского официального ресурса для оповещения.
Предупреждение о воздушной тревоге действуют в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, сирены звучат в районах Запорожской области, подконтрольных киевскому режиму.
Сутки назад воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее ФАН сообщал, что с начала специальной военной операции дроны-камикадзе «Ланцет» успешно поразили не менее 229 целей. Барражирующие боеприпасы компании ZALA Aero зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.