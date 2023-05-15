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Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и других областях Украины

Происшествия
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и других областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные украинского официального ресурса для оповещения.

Предупреждение о воздушной тревоге действуют в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, сирены звучат в районах Запорожской области, подконтрольных киевскому режиму.

Сутки назад воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее ФАН сообщал, что с начала специальной военной операции дроны-камикадзе «Ланцет» успешно поразили не менее 229 целей. Барражирующие боеприпасы компании ZALA Aero зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.
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