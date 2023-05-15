Более 90 тысяч детей из Тульской области отдохнут во время летнего оздоровительного сезона

Более 90 тысяч человек, что составляет 65% всех детей Тульской области, в этом году примут участие в оздоровительной кампании. 20 тысяч ребят уже успели принять участия в укрепляющих здоровье мероприятиях, 57 тысяч сделают это летом, сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.