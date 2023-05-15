Более 90 тысяч детей из Тульской области отдохнут во время летнего оздоровительного сезона

Более 90 тысяч человек, что составляет 65% всех детей Тульской области, в этом году примут участие в оздоровительной кампании. 20 тысяч ребят уже успели принять участия в укрепляющих здоровье мероприятиях, 57 тысяч сделают это летом, сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
В реализации поставленной задачи задействовано 433 организации, это 368 лагерей с дневным пребыванием, 44 лагеря труда и отдыха, 16 загородных оздоровительных учреждений и санаториев и шесть детских палаточных лагерей, сетевое издание «Тула-СМИ».
2500 детей отправятся на отдых в Крым и Краснодарский край, 1500 путевок получат дети из семей участников СВО.
500 детей из подшефного Мариуполя также отдохнут на Крымском побережье и в обновленном лагере Саши Чекалина в Тульской области.
Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что детей областной столицы ждет отдых в трех муниципальных, трех коммерческих, 75 пришкольных лагерях и в 14 лагерях труда и отдыха.
Все объекты готовы к приему детей, на проведение необходимой подготовительной работы было выделено более 212 миллионов рублей, сказал Илья Беспалов.