Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Более 90 тысяч детей из Тульской области отдохнут во время летнего оздоровительного сезона

Общество
Более 90 тысяч детей из Тульской области отдохнут во время летнего оздоровительного сезона

Более 90 тысяч человек, что составляет 65% всех детей Тульской области, в этом году примут участие в оздоровительной кампании. 20 тысяч ребят уже успели принять участия в укрепляющих здоровье мероприятиях, 57 тысяч сделают это летом, сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

В реализации поставленной задачи задействовано 433 организации, это 368 лагерей с дневным пребыванием, 44 лагеря труда и отдыха, 16 загородных оздоровительных учреждений и санаториев и шесть детских палаточных лагерей, сетевое издание «Тула-СМИ».

2500 детей отправятся на отдых в Крым и Краснодарский край, 1500 путевок получат дети из семей участников СВО.

500 детей из подшефного Мариуполя также отдохнут на Крымском побережье и в обновленном лагере Саши Чекалина в Тульской области.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что детей областной столицы ждет отдых в трех муниципальных, трех коммерческих, 75 пришкольных лагерях и в 14 лагерях труда и отдыха.

Все объекты готовы к приему детей, на проведение необходимой подготовительной работы было выделено более 212 миллионов рублей, сказал Илья Беспалов.
Военкоры ФАН