Глава Минобороны Британии Уоллес: Россия пока продолжает уважать границы НАТО

Россия не наносила никаких целенаправленных ударов по странам НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Глава военного ведомства добавил, что НАТО наблюдала «провокации» в Черном море. Однако на данный момент Россия уважает границы Североатлантического альянса.
«До сегодняшнего дня мы не видели никаких целенаправленных ударов по странам НАТО со стороны России. Хотя мы также наблюдали провокационные события в Черном море, Россия пока уважает границы НАТО», — сказал Уоллес.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в стране откроют центр обучения по управлению западными самолетами. Он поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по созданию «коалиции истребителей».