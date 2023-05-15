Капитан судна на воздушной подушке из Самары обвиняется в гибели человека

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении капитана судна на воздушной подушке "Нептун-7", которого обвиняют в гибели человека в апреле 2022 года.
Судно затонуло 4 апреля 2022 года на Волге недалеко от Рождествена, в 300 метрах от берега, из-за сильного ветра. При затоплении один человек пропал без вести, позже стало известно, что он утонул, сообщает сетевое издание sovainfo.ru.
Капитана судна обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности крупный ущерб и смерть человека. По версии следователей, обвиняемый принял решение о совершении рейса с 11 пассажирами на борту при неблагоприятных погодных условиях, что привело к затоплению судна, гибели 60-летнего мужчины и причинению ущерба речному судну и имуществу пассажиров на сумму более 10 млн рублей.
Капитан вел судно на неоправданно высокой скорости порядка 40 км/ч и выбрал неверный режим движения судна, а также не снизил скорость, чтоб уменьшить воздействие бокового ветра и волн, не изменил курс и не перевел судно в водоизмещающий режим. Кроме того, после опрокидывания судна капитан в числе первых покинул его, не эвакуировав пассажиров.
Капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы, уголовное дело направлено в Самарский районный суд.