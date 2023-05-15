Капитан судна на воздушной подушке из Самары обвиняется в гибели человека

Капитан вел судно на неоправданно высокой скорости порядка 40 км/ч и выбрал неверный режим движения судна, а также не снизил скорость, чтоб уменьшить воздействие бокового ветра и волн, не изменил курс и не перевел судно в водоизмещающий режим. Кроме того, после опрокидывания судна капитан в числе первых покинул его, не эвакуировав пассажиров.