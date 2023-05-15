Новые туристские маршруты оборудуют в горном кластере Сочи

Сочинские горнолыжные курорты развивают природный туризм в горах в качестве основного направления своей работы летом. Например, на курорте «Роза Хутор» будут функционировать 24 пешие туристские тропы.
Общая протяженность троп составит более 110 километров. Четыре маршрута будут абсолютно новыми, сообщает сетевое издание «ЯСНО». Все тропы разделены на три категории в зависимости от уровня сложности. Зеленые — легкие, синие — средние, красные — самые трудные. Они рассчитаны на опытных и хорошо подготовленных путешественников.
Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. У каждой есть своя «изюминка». Например, тропа «100 пихт» ведет через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами. На тропе «Путь Тритона» расположено озеро, где обитают эти земноводные из Красной книги. Все тропы можно проходить как самостоятельно, так и в сопровождении инструктора.