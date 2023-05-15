Новые туристские маршруты оборудуют в горном кластере Сочи

Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. У каждой есть своя «изюминка». Например, тропа «100 пихт» ведет через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами. На тропе «Путь Тритона» расположено озеро, где обитают эти земноводные из Красной книги. Все тропы можно проходить как самостоятельно, так и в сопровождении инструктора.