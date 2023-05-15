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Нижегородские рыбаки спасли оставшегося без матери лосенка

Общество
Нижегородские рыбаки спасли оставшегося без матери лосенка

В Воскресенском округе Нижегородской области рыбаки нашли потерявшегося лосенка. Об этом сообщил глава регионального Минлесхоза Роман Воробьев в социальной сети.

Лосенок сам прибился к людям и провел рядом с ними всю ночь. Его матери нигде не было, и рыбаки отвезли животное в охотничье хозяйство «Сокол». Теперь малышом занимается Татьяна Пирогова, специалист по выхаживанию детенышей, сообщает ИА «Время Н».

При осмотре на теле лосенка нашли заживающие раны и большое количество клещей. Его будут откармливать и готовить к самостоятельной жизни.

Роман Воробьев отметил, что мамы лосят чаще всего погибают от волка или при ДТП.
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