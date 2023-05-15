Нижегородские рыбаки спасли оставшегося без матери лосенка

Лосенок сам прибился к людям и провел рядом с ними всю ночь. Его матери нигде не было, и рыбаки отвезли животное в охотничье хозяйство «Сокол». Теперь малышом занимается Татьяна Пирогова, специалист по выхаживанию детенышей, сообщает ИА «Время Н».