ЕК одобрила сделку по покупке корпорацией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению за 69 миллиардов долларов корпорацией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
ЕК в соответствии с положениями ЕС о слияниях одобрила предполагаемое приобретение Activision Blizzard корпорацией Microsoft на условиях выполнения обязательств, предложенных покупателем.
Принятые Microsoft обязательства полностью устраняют проблемы конкуренции, выявленные комиссией. Они представляют собой значительное улучшение для сферы облачного гейминга, говорится в пресс-релизе.
Американская корпорация обязалась предоставить бесплатную лицензию для потребителей в Европе. Она позволит получить доступ ко всем существующим и потенциальным играм Activision Blizzard через любую платформу для облачного гейминга.
Компания выдаст для соответствующих платформ бесплатное разрешение. Это позволит пользователям, которые ранее приобрели игры Blizzard, играть в них с любого устройства.
Microsoft до конца года не планирует повышать зарплаты работникам. Вместо этого администрация инвестирует в искусственный интеллект.