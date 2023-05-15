Мантуров сообщил о продлении программы параллельного импорта до конца 2024 года

Программа параллельного импорта продолжит действовать до 2024 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Политик добавил, что мера может быть сохранена только для части импортируемых товаров.
«В какой-то части, да. По тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка», — сказал Мантуров ТАСС в ответ на вопрос о продлении программы на следующий год.
Ранее сообщалось, что Грузия нарастила объем поставляемых в Россию тихих вин в первом квартале 2023 года. Страна стала лидером по поставкам этой продукции на российский рынок.