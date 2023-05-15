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Силы безопасности остановили вооруженный конфликт на западе Ливии

Весь мир
Силы безопасности остановили вооруженный конфликт на западе Ливии

Аз-Завия, 15 мая. Ливийские силы безопасности переброшены в западный город Аз-Завия. Об этом пишут арабские СМИ.

По распоряжению верховных военных властей ВС страны развернули в зоне вооруженных действий между местными боевиками. Благодаря посредническим усилиям лидеров племен и региональных старейшин им удалось остановить конфликт.

«Двое гражданских лиц и один ополченец были убиты в столкновениях и еще двое ранены», — заявили местные медики.

Ранее жители города Аз-Завия на западе Ливии организовали массовые протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог и осадой правительственных зданий. Поводом послужило выложенное в Сеть видео, на котором боевики местных группировок пытают молодых людей.
Ливия вооруженный конфликт Аз-Завия
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