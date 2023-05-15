В Вологде шестиклассница поссорилась с матерью из-за телефона и пыталась покончить с собой

По данным канала, ребенок решился на роковой шаг сразу после ссоры. Конфликт возник из-за желания матери ограничить дочь в использовании телефона. До этого девочка никогда не думала о самоубийстве. Известно, что брак родителей пострадавшей распался, и она осталась жить с мамой.