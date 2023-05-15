В Вологде шестиклассница поссорилась с матерью из-за телефона и пыталась покончить с собой

В Вологде 13-летняя девочка предприняла попытку суицида из-за того, что мать запретила ей долго пользоваться телефоном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Школьницу нашли под окнами дома отправили в детскую больницу. Врачам удалось стабилизировать ее состояние.
По данным канала, ребенок решился на роковой шаг сразу после ссоры. Конфликт возник из-за желания матери ограничить дочь в использовании телефона. До этого девочка никогда не думала о самоубийстве. Известно, что брак родителей пострадавшей распался, и она осталась жить с мамой.
Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства в отношении неустановленного лица.
Ранее в столице медики спасли 12-летнего подростка спустя 11 минут клинической смерти.