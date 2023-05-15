В Германии медработника приговорили к пожизненному сроку за убийство двух пациентов

Медработник из Германии в нетрезвом состоянии совершил шесть смертельных покушений на своих пациентов. Его приговорили к пожизненному заключению, передает издание T-online.
Преступник вышел на работу, несмотря на состояние похмелья. Своим подопечным он вколол успокоительное и адреналин. Сам медработник заявил, что он изначально планировал у него «усыпить» бдительность пациентов. Впоследствии два человека скончались.
Суд счел похмелье отягощающим обстоятельством, поэтому приговорил мужчину к пожизненному заключению. Он может освободиться из-под стражи спустя 15 лет, но такой исход маловероятен.
Ранее СК РФ начал проверку после обращения жительницы Петербурга. Она заявила, что хирурги оставили в ее организме инородный предмет, который приносил ей вред несколько лет.