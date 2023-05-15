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Чин закладки камня Воскресенского кафедрального собора прошел в Армавире

Общество

В Армавире состоялся чин закладки будущего главного храма местной епархии — Воскресенского кафедрального собора. Это событие было приурочено к 10-летию Армавирской епархии.

Чин закладки камня Воскресенского кафедрального собора прошел в Армавире

Чин провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В своем обращении к верующим он напомнил, насколько храм важен для человека, передает сетевое издание GorodArmavir.ru. Храм — это святыня для каждого православного человека.

Церковный иерарх отметил, что, к счастью, прошли те времена, когда храмы разрушались и осквернялись. Теперь у людей появилась возможность возводить храмы. Присутствовавший при закладке камня глава администрации Армавира Андрей Харченко заверил, что власти города и все прихожане будут делать все возможное, чтобы храм наконец-то появился. Затем митрополит Григорий совершил обряд освящения символического закладного камня, на месте которого появится Воскресенский кафедральный собор.
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