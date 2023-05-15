Чин закладки камня Воскресенского кафедрального собора прошел в Армавире

Церковный иерарх отметил, что, к счастью, прошли те времена, когда храмы разрушались и осквернялись. Теперь у людей появилась возможность возводить храмы. Присутствовавший при закладке камня глава администрации Армавира Андрей Харченко заверил, что власти города и все прихожане будут делать все возможное, чтобы храм наконец-то появился. Затем митрополит Григорий совершил обряд освящения символического закладного камня, на месте которого появится Воскресенский кафедральный собор.