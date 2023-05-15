«Ломалось все»: блогер рассказал о покорении Арктики на советском «Москвиче»

Расстроенный карбюратор, заедающая педаль сцепления и вечно ломающийся подшипник не помешали исполнить мечту самарского путешественника Алексея Жирухина и его друзей Александра Еликова и Дмитрия Гостинщикова. В феврале этого года ребята выехали из Твери на стареньком 42-летнем «Москвиче», взяв курс на столицу Ямало-Ненецкого округа Салехард. Свой автомобиль они приобрели в Челябинске и сразу решили испытать его в самых суровых погодных условиях.