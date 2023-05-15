«Ломалось все»: блогер рассказал о покорении Арктики на советском «Москвиче»

Известный блогер Алексей Жирухин преодолел тысячи километров на автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска. Вместе с друзьями он прокатился от Твери до Салехарда, делая постоянные остановки на ремонт транспортного средства.
Расстроенный карбюратор, заедающая педаль сцепления и вечно ломающийся подшипник не помешали исполнить мечту самарского путешественника Алексея Жирухина и его друзей Александра Еликова и Дмитрия Гостинщикова. В феврале этого года ребята выехали из Твери на стареньком 42-летнем «Москвиче», взяв курс на столицу Ямало-Ненецкого округа Салехард. Свой автомобиль они приобрели в Челябинске и сразу решили испытать его в самых суровых погодных условиях.
«В дороге ломалось практически все, причем каждый день. Если бы не эти поломки, наверное, это путешествие было бы скучным», — вспоминает блогер.
За десять дней экстремалы проехали более 4000 километров, и почти четверть пути — по дороге, которую можно эксплуатировать только при минусовой температуре. Зеленый «Москвич» постоянно глох и застревал в снегу. Все свои приключения ребята снимали на камеру и выкладывали ролики в Сеть.
«Когда переставала заводиться машина, пробовали подсосать топливо. Оказалось, что не работает, скорее всего, бензонасос. Мы утеплили двигатель сверху, но из-за ветра он также мог охлаждаться, поэтому для того, чтобы этого не происходило, мы решили утеплить двигатель брезентом», — объяснил Алексей.
Тем не менее путешественникам настолько понравилась поездка, что они запланировали вернуться в Арктику летом, чтобы увидеть Заполярье совсем иным.
«Благодаря нашей деятельности, благодаря нашим путешествиям и фильмам, все больше и больше людей начинают хотеть в Арктику, начинают интересоваться ей. Мы своим путешествием показываем, что Арктика намного доступнее, чем они думают», — подытожил блогер.