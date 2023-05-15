В Грузии зарегистрировали законопроект о запрете на продажу недвижимости россиянам

В парламенте Грузии официально зарегистрировали законопроект о запрете на продажу российскими гражданам недвижимости до конца 2024 года, сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Авторами инициативы стали депутаты оппозиции Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. Запрет продажи россиянам недвижимости в Грузии будет действовать до 31 декабря 2024 года. Уточняется, что санкция не затронет тех, кто получает объект на основании завещания.
В Грузии за 2022 год пятая часть недвижимости была куплена иностранцами, из которых более шести тысяч объектов приобрели россияне. В первом квартале текущего года российские граждане успели приобрести свыше двух тысяч квартир.
Ранее РИАМО сообщал, что Европейский союз (ЕС) призвал Тбилиси ввести санкции против Москвы в авиасекторе.