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В Грузии зарегистрировали законопроект о запрете на продажу недвижимости россиянам

Политика
В Грузии зарегистрировали законопроект о запрете на продажу недвижимости россиянам

В парламенте Грузии официально зарегистрировали законопроект о запрете на продажу российскими гражданам недвижимости до конца 2024 года, сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Авторами инициативы стали депутаты оппозиции Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. Запрет продажи россиянам недвижимости в Грузии будет действовать до 31 декабря 2024 года. Уточняется, что санкция не затронет тех, кто получает объект на основании завещания.

В Грузии за 2022 год пятая часть недвижимости была куплена иностранцами, из которых более шести тысяч объектов приобрели россияне. В первом квартале текущего года российские граждане успели приобрести свыше двух тысяч квартир.

Ранее РИАМО сообщал, что Европейский союз (ЕС) призвал Тбилиси ввести санкции против Москвы в авиасекторе.
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