Представитель БРИКС рассказал о популярности российской телемедицины в Африке

Москва, 15 мая. Глава совета директоров научно-производственного объединения «Национальное телемедицинское агентство», член рабочей группы экспертов стран БРИКС, старший научный сотрудник РАН Михаил Натензон заявил, что российская телемедицина получила широкое распространение в Африке.
Подобные системы РФ специально адаптированы под развивающиеся страны, поэтому государства Черного континента охотно присоединяются к технологии. Кроме того, врачи материка доверяют российским коллегам в данной сфере.
«В странах Африки работают несколько десятков тысяч русскоговорящих врачей, обученных в Советском Союзе и России. Примерно половина министров здравоохранения на Африканском континенте — наши выпускники. Им близка наша система здравоохранения, они доверяют нашим технологиям», — добавил Натензон.
Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский заявил, что Россия расширит сотрудничество с африканскими странами в сфере противодействия эпидемиологическим заболеваниям. Более десяти государств уже заинтересованы в совместной работе.