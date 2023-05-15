Представитель БРИКС рассказал о популярности российской телемедицины в Африке

«В странах Африки работают несколько десятков тысяч русскоговорящих врачей, обученных в Советском Союзе и России. Примерно половина министров здравоохранения на Африканском континенте — наши выпускники. Им близка наша система здравоохранения, они доверяют нашим технологиям», — добавил Натензон.