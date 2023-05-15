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Кулеба: Зеленский во время визитов в Европу собирает оружие для контрнаступления

Политика
Кулеба: Зеленский во время визитов в Европу собирает оружие для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский ездит по Европе, чтобы собрать оружие для контрнаступления армии. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что оружие собирается не только для конкретных наступательных действий, но и для конфликта в целом. Кулеба подчеркнул, что украинский президент ездит за границу только по конкретным пакетам помощи.

«Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция», — заявил Кулеба.

Ранее Зеленский призвал Запад к положительному решению по заявке Киева в НАТО. Он рассчитывает, что Альянс даст положительный ответ на июльском саммите.
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