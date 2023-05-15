В Евросоюзе признали эффективной работу России по преодолению санкций

Еврокомиссия в своем экономическом прогнозе на 2023-2024 годы фактически признала эффективность работы Москвы в вопросе преодоления последствий санкционного давления. Об этом сообщает Минэкономразвития России.
Ведомство отмечает, что международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России. Сначала положительный прогноз дал МВФ, затем Всемирный банк, а теперь — Еврокомиссия.
«Более того, ЕК признает эффективность работы правительства РФ по преодолению последствий санкционного давления», — заявили в ведомстве.
Согласно прогнозу Еврокомисии, спад экономики РФ по итогам 2023 года составит 0,9%. В 2024 году он перейдет к росту и достигнет 1,3%.
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