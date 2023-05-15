Взлет «черного ястреба»: Вашингтон собирается назначить нового главу вооруженных сил

Историк Александр Свистунов рассказывает, кого администрация Байдена хочет назначить на высший военный пост в США.
В Белом доме прорабатывают последние детали перед тем, как будет объявлено о назначении нового председателя Объединенного комитета начальников штабов — человека, который занимает высшую должность в вооруженных силах США. Судя по всему, неформально решение уже принято, и можно назвать имя этого человека. Кто же станет новым «мозгом» армии США и архитектором ее глобальной стратегии? И к чему может привести это назначение?
Предполагается, что следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США станет генерал Чарльз Браун — младший. По крайней мере, СМИ сообщают, что его кандидатура уже получила негласное утверждение, и теперь осталось лишь оформить назначение на бумаге.
Браун сменит на этом посту генерала Марка Милли, занимающего должность с 2019 года и назначенного еще при Трампе. Во время каденции предыдущего хозяина Белого дома фамилия Милли неоднократно всплывала в ходе различных скандалов — например, он отказал президенту США, который хотел использовать военных для борьбы с массовыми погромами, учиненными движением Black Lives Matter летом 2020 года.
Дошло даже до того, что Милли фактически за спиной Трампа звонил китайскому министру обороны генералу Цзуочену и обсуждал с тем вопросы международной политики. Это была осень 2020 года, последние недели Трампа в Белом доме. Когда Трамп спорно проиграл выборы и отказался признать победу Джо Байдена, Милли во всеуслышание сравнивал своего пока еще начальника с Гитлером, намекая, что тот может призвать народ к мятежу, чтобы захватить власть.
Трамп ушел, и теперь настал черед и Марка Милли. А кто приходит ему на смену? Изначально у Байдена был выбор из нескольких кандидатов, однако в качестве наиболее вероятной кандидатуры называли двух генералов — уже упомянутого Чарльза Брауна, начальника штаба ВВС и бывшего пилота истребителя, и представителя Корпуса морской пехоты Дэвида Бергера.
Последний был известен как автор довольно спорной идеи забрать у морпехов тяжелую технику, чтобы превратить морскую пехоту США в более мобильную и маневренную силу. План Бергера вызвал критику со стороны ряда отставных генералов.
А вот Чарльз Браун стал тем кандидатом, который устроил всех, особенно учитывая идеологическую повестку внутри США. Если его все-таки утвердят на должность главного штабиста среди главных штабистов, он станет вторым чернокожим американцем на этом посту (первым был покойный Колин Пауэлл). Браун-младший в прошлом был пилотом F-16, на котором налетал 130 «боевых» часов, служил командиром крыла на авиабазе Кунсан в Южной Корее и авиабазе Авиано в Италии. Позже он был заместителем командующего Центральным командованием США и главнокомандующим Тихоокеанскими ВВС.
Как ни странно, именно служба на Тихом океане, а также расовая принадлежность генерала стали главными аргументами в пользу его кандидатуры. Прежде всего, Браун полностью отвечает требованиям политики «разнообразия», всячески продвигаемой нынешней администрацией Белого дома.
Сам он не стеснялся использовать это обстоятельство в свою пользу: в 2020 году на волне беспорядков, последовавших за смертью чернокожего Джорджа Флойда от рук белого полицейского, Браун записал видео, на котором рассказывал о том, как на личном примере сталкивался с проявлениями расизма в армии.
В своем обращении генерал поведал, как неловко он себя чувствовал в классах военной академии, где он был единственным черным кадетом в окружении множества белых. Он также отметил:
«Я думаю о том, насколько я переполнен эмоциями по отношению не только к Джорджу Флойду, но и ко многим афроамериканцам, которых постигла та же участь, что и Джорджа Флойда».
Сейчас в армии США порядка 43% личного состава — «цветные», так что назначение Брауна — это во многом политическое решение.
Однако есть у этого выбора и прагматичная сторона. Как уже было сказано, Чарльз Браун служил на Тихом океане, и среди военных считается знатоком Азии, а также Китая. Именно «китайский фактор» стал здесь ключевым. Браун активно продвигает идею модернизации американских ВВС и пересмотра стратегического подхода. Его фразу «ускорьте перемены или проиграете» процитировали, кажется, все СМИ, писавшие о нем.
Например, Браун высказывался за увеличение числа американских баз как можно ближе к Китаю. Помимо Японии и Гуама, где уже развернуты американские ВВС, он также предлагает активнее задействовать Филиппины и даже подумать о том, чтобы создать базу в Средней Азии, севернее Афганистана.
Практически все СМИ, которые освещают возможное назначение генерала Брауна-младшего, говорят о его «умеренном и рассудительном характере». Однако нет повода питать иллюзии — это самый настоящий «черный ястреб». Чтобы понять это, достаточно почитать стенограммы его интервью.
Весьма вероятно, что Соединенные Штаты постепенно готовятся к возможному столкновению с Китаем. Впрочем, большую войну в Азии предрекали еще при Трампе, а она так и не наступила. Возможно, и генерал Браун спустя пару лет не запомнится ничем, кроме своих проникновенных рассуждений о расовой несправедливости.