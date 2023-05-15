Взлет «черного ястреба»: Вашингтон собирается назначить нового главу вооруженных сил

А вот Чарльз Браун стал тем кандидатом, который устроил всех, особенно учитывая идеологическую повестку внутри США. Если его все-таки утвердят на должность главного штабиста среди главных штабистов, он станет вторым чернокожим американцем на этом посту (первым был покойный Колин Пауэлл). Браун-младший в прошлом был пилотом F-16, на котором налетал 130 «боевых» часов, служил командиром крыла на авиабазе Кунсан в Южной Корее и авиабазе Авиано в Италии. Позже он был заместителем командующего Центральным командованием США и главнокомандующим Тихоокеанскими ВВС.