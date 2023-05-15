Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами в желтых скафандрах

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о своих встречах с инопланетянами.
В интервью изданию Sports.ru он рассказал, что общался с пришельцами дважды. Он описал их как высоких человекоподобных созданий в желтых скафандрах. Кроме того, Илюмжинов сообщил, что инопланетян встречали несколько президентов, которых он знал лично.
По словам экс-чиновника, люди не раскрывают информацию о своем похищении пришельцами, боясь прослыть сумасшедшими.
«Не говорят об этом публично, потому что боятся – вдруг их примут за сумасшедших. <...> На самом деле, таких людей не так мало», — передает издание слова Илюмжинова.
Ранее в Пентагоне сообщали, что расследуют около 650 случаев встреч с НЛО. В военном ведомстве отмечали, что в последнее время увеличилось число наблюдаемых аномальных явлений.