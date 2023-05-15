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Потасовку поп-певицы Бритни Спирс с супругом пришлось разнимать охране

Шоу-бизнес
Потасовку поп-певицы Бритни Спирс с супругом пришлось разнимать охране

Брак американской исполнительницы Бритни Спирс и тренера по фитнессу Сэма Асгари переживает не лучшие времена, сообщает издание TMZ.

В публикации говорится, что в семейной жизни звезд в последнее время постоянно присутствуют ссоры и скандалы, иногда дело доходит до применения физической силы. В один из таких конфликтов даже пришлось вмешаться телохранителям.

Также таблоид обещал выпустить документальный фильм о сложностях в отношениях Спирс и Асгари. В частности, будут приведены подробности инцидента с охраной.

Не так давно поп-дива заявила, что в будущих мемуарах она поделится скандальными деталями своего романа с актером Колином Фарреллом.
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