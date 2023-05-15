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Бои в Хартуме между армией Судана и СБР продолжаются даже после соглашений в Джидде

Весь мир
Бои в Хартуме между армией Судана и СБР продолжаются даже после соглашений в Джидде

Джидда, 15 мая. Суданский политик Абу аль-Касим заявил, что заключенное соглашение между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) ничего не изменило, пишут арабские СМИ.

Аль-Касим отметил, что переговоры в Саудовской Аравии между враждующими сторонами не привели к прекращению конфликта в Хартуме, а даже наоборот усугубили ситуацию.

«Джиддская декларация является предварительным соглашением, которое ничего не изменило на местах. Боевые действия стали еще более ожесточенными, продолжаются грубые нарушения прав граждан, повсеместно распространяется мародерство и насилие в отношении мирного населения. В то же время стороны конфликта захватывают медицинские и другие объекты, и используют их в качестве военных баз, захватывают дома граждан Хартума и выселяют жильцов», — заявил он.

Политик также добавил, что полеты авиации и стрельба в Хартуме продолжаются с удвоенной силой. Обе стороны заняты укреплением контрольных территорий и захватом других с целью улучшения своей позиции на переговорах.

Ранее стало известно, что вооруженные столкновения между суданскими армейскими подразделениями и Силами быстрого реагирования (СБР) вспыхнули вновь, несмотря на соглашение, заключенное между сторонами конфликта в саудовском городе Джидда.
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